Bari, Muvt in bici: il Comune al lavoro per nuovo avviso

La Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche rende noto che a partire da sabato 1 febbraio 2025 la misura MUVT in Bici sarà temporaneamente sospesa per consentire agli uffici comunali di avviare le procedure per il nuovo affidamento delle attività di gestione della piattaforma informatica propedeutica alla gestione del servizio.

Annunci

La piattaforma PIN BIKE, quindi, dal 1 febbraio interromperà il calcolo dei km legato agli incentivi, mentre i voucher Bike to art erogati saranno spendibili entro un anno dalla loro emissione.

All’avvenuta sospensione saranno liquidati solo gli importi pari o superiori a 20 euro, come già accaduto nella precedente sospensione della misura.

MUVT in Bici è il programma di tracciamento e rimborso chilometrico promosso dall’amministrazione comunale nel 2019, come programma sperimentale legato alla misura di incentivazione per l’acquisto di biciclette. Si tratta della prima iniziativa di questo tipo per favorire un cambio di abitudini nei cittadini baresi per i loro spostamenti sul territorio comunale, con l’obiettivo di attivare quello shift verso modalità di spostamento sostenibile che rappresenta uno degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale.

La misura, che prevedeva incentivi tra 0,20 cent a km per le tratte casa – lavoro – casa e i 0,4 per il tempo libero, ha visto oltre 1.200 cittadini iscritti, quasi 190 mila euro di incentivi emessi, di cui poco più di 173.000 euro di incentivi economici puri e oltre 15.000 euro di voucher spendibili in cinema, teatri e musei e manifestazioni a carattere culturale che hanno aderito all’iniziativa.

MUVT in bici è stata citata anche dal World Economic Forum come esempio virtuoso, a livello mondiale, di incentivazione alla mobilità sostenibile. Dal 2019, anno di partenza della misura, sono stati percorsi oltre 2 milioni 113mila Km in oltre 410mila sessioni, per un risparmio di co2 che si attesta intorno ai 337mila Kg.

“MUVT in bici è stata la prima misura dedicata al bike to work attivata a Bari, una misura innovativa nel contesto cittadino con cui abbiamo cominciato e continueremo a cambiare le abitudini dei cittadini baresi, convincendoli che andare in bicicletta conviene, sia per le proprie risorse sia per l’ambiente – ha sottolineato l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi – . In questo modo cerchiamo di favorire il processo di “normalizzazione” dell’uso della bicicletta per i propri spostamenti quotidiani, che siano essi lavorativi o per il tempo libero. La misura rappresenta un aspetto della strategia complessiva dell’Amministrazione sulla mobilità sostenibile, che va ad integrarsi con interventi infrastrutturali come le ciclabili (20 km di percorsi per collegare i quartieri cittadini) in fase di progettazione e la dotazione di nuovi stalli e nuove mini velo stazioni diffuse in tutta la città. Contiamo quindi di tornare presto con MUVT in Bici, gli uffici sono già al lavoro e contiamo di pubblicare il nuovo bando già entro la prossima primavera.”