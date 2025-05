Bari, cantieri e scarsa sicurezza su via Sparano: la denuncia

È stata depositata una interpellanza al Sindaco, per chiedere un servizio di pattugliamento quotidiano, da parte della Polizia Locale, almeno dalle 11 alle 21 in via Sparano.

“Via Sparano – denuncia il consigliere comunale Giuseppe Carrieri – è infatti uno dei biglietti da visita di Bari (insieme alla stazione, al porto, all’aeroporto e al Borgo Antico) e non è accettabile che versi in una situazione di degrado.

Ciò che più colpisce è la totale assenza di controllo del cd. “salotto di Bari”; praticamente accade di tutto, alla presenza di migliaia di persone che ogni giorno frequentano la strada”.

“Abbiamo quindi chiesto al Sindaco” dichiara Giuseppe Carrieri “di riportare ordine e sicurezza in via Sparano, attraverso la presenza costante della Polizia Locale stanti le plurime situazioni di disordine urbano che hanno preso il sopravvento su un’area pedonale dove insistono le attività commerciali più prestigiose di Bari”.

“Inoltre abbiamo chiesto di conoscere i costi complessivi dei lavori di manutenzione effettuati in tutte le intersezioni stradali di via Sparano, che a pochi anni del restyling della strada siamo costretti a sopportare. E intendiamo sapere quali iniziative si intenderà assumere per addebitare questi costi ai responsabili della cattiva riqualificazione di via Sparano”, conclude.