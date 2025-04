Regionali in Puglia, ok alla doppia preferenza di genere

Il presidente Michele Emiliano ha promulgato una nuova legge che introduce nella legge elettorale della Regione Puglia la parità di genere nella composizione delle liste elettorali per il Consiglio regionale e il voto con la doppia preferenza di genere. Il testo della legge promulgata è stato inviato al Bollettino Regionale per la pubblicazione.

La L.R. 5/25, “Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)”, riscrive l’art. 7 della LR 2/2005 dando la possibilità agli elettori di esprimere il voto di preferenza per massimo due candidati consiglieri di sesso diverso appartenenti a una stessa lista; qualora si esprimano due preferenze per candidati dello stesso sesso la seconda preferenza verrà annullata. Vengono inoltre date indicazioni sulla nuova grafica della scheda elettorale, che dovrà prevedere sulla destra di ogni contrassegno di lista la presenza di due righe tratteggiate su cui l’elettore dovrà scrivere cognome o nome e cognome dei candidati prescelti.