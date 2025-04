Mondo della politica pugliese in lutto. Si è spento poco fa Donato Metallo, consigliere regionale Pd ed ex sindaco di Racale dal 2012 al 2020. Metallo, 44enne, lottava da tempo contro il tumore. Tantissimi i messaggi di cordoglio, Metallo era una figura molto conosciuta e apprezzata soprattutto per la sua capacità di coinvolgere la cittadinanza alla partecipazione attiva. La camera ardente sarà allestita a Racale, in Municipio.