MARTEDì, 14 OTTOBRE 2025
Bisceglie, armi e droga in casa: un arresto e tre denunce

La scoperta dei carabinieri

Pubblicato da: redazione | Mar, 14 Ottobre 2025 - 14:31
Un’operazione dei Carabinieri della Tenenza di Bisceglie, con il supporto delle unità cinofile di Modugno, ha portato nei giorni scorsi all’arresto in flagranza di un 32enne biscegliese, accusato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e di possesso illegale di un’arma clandestina.

Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno trovato una pistola calibro 9 con matricola abrasa, sei proiettili, un grammo di marijuana e 1.175 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Su richiesta della Procura di Trani, il gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

L’attività rientra in un più ampio servizio di controllo del territorio che ha portato anche alla denuncia a piede libero di altre tre persone. Si tratta di una coppia, lui del 1965 e lei del 1964, trovati con 24mila euro in contanti senza riuscire a giustificarne la provenienza, e di un giovane del 1994, fermato con un machete lungo mezzo metro. Armi, denaro e droga sono stati sequestrati.

Foto repertorio

