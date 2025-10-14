Bisceglie, armi e droga in casa: un arresto e tre denunce

Un’operazione dei Carabinieri della Tenenza di Bisceglie, con il supporto delle unità cinofile di Modugno, ha portato nei giorni scorsi all’arresto in flagranza di un 32enne biscegliese, accusato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e di possesso illegale di un’arma clandestina.

Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno trovato una pistola calibro 9 con matricola abrasa, sei proiettili, un grammo di marijuana e 1.175 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Su richiesta della Procura di Trani, il gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

L’attività rientra in un più ampio servizio di controllo del territorio che ha portato anche alla denuncia a piede libero di altre tre persone. Si tratta di una coppia, lui del 1965 e lei del 1964, trovati con 24mila euro in contanti senza riuscire a giustificarne la provenienza, e di un giovane del 1994, fermato con un machete lungo mezzo metro. Armi, denaro e droga sono stati sequestrati.

