Palese, rifiuti abbandonati in strada: scoperto caso di “migrazione”

La Polizia Locale ha individuato i responsabili

Pubblicato da: redazione | Mer, 15 Ottobre 2025 - 19:18
foto rifiuti san paolo
  • 13 sec
villaggiodelgusto.com

Sacchi neri pieni di rifiuti lasciati in strada e il sospetto che provenissero da un’attività lontana: così la Polizia Locale di Bari – Distaccamento San Paolo – ha fatto luce su un caso di abbandono illecito a Palese, in via Cangiano. L’indagine, durata circa un mese, ha combinato sopralluoghi sul posto e colloqui con testimoni, fino a individuare i responsabili.

Secondo quanto emerso, i rifiuti – classificati come speciali ma non pericolosi – arrivavano da un autolavaggio con sede in un altro comune dell’area metropolitana, confermando il fenomeno della cosiddetta “migrazione dei rifiuti”.

Il titolare dell’autolavaggio è stato denunciato insieme ad altri soggetti ignoti per abbandono di rifiuti, in base agli articoli 192 e 255 del Testo unico ambientale e all’articolo 110 del Codice penale. Un’operazione che sottolinea ancora una volta l’importanza dei controlli sul corretto smaltimento dei rifiuti e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.﻿

