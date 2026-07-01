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Bari, il Comune replica a Carrieri su piazza Massari: “Falsità strumentali”

L'amministrazione respinge la denuncia sul caos al varco del Castello Svevo

Pubblicato da: redazione | Mer, 1 Luglio 2026 - 19:11
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  • 42 sec
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Arriva la replica del Comune di Bari alla denuncia del consigliere comunale Giuseppe Carrieri sui disagi nell’area di piazza Massari, a ridosso del Castello Svevo. Secondo la presidente del Municipio 1 Annamaria Ferretti, la fotografia scattata da Carrieri non corrisponde alla realtà dei fatti.
Il punto centrale della smentita riguarda gli orari di apertura del varco. La Ferretti presente sul posto questa mattina, chiarisce che il varco dalle 9 alle 11 è aperto, contraddicendo così la ricostruzione del consigliere, che aveva parlato di totale assenza di controlli già alle 9.22 di questa mattina.
L’amministrazione respinge con forza anche la descrizione della situazione fornita da Carrieri, che aveva denunciato uno stato di anarchia e l’assenza dei presidi di vigilanza nella zona. Secondo il Comune, Carrieri parla di caos e assenza di vigili, ma si tratta solo di falsità strumentali, e l’amministrazione si rammarica che queste parole rischino di inficiare un’operazione necessaria che si starebbe svolgendo tranquillamente, con i vigili sotto il sole dalla mattinata.
Il consigliere comunale aveva parlato di un varco privo di qualsiasi barriera tecnologica o umana, con solo due transenne a delimitare l’accesso a piazza Massari, e aveva chiesto un intervento diretto del sindaco per accertare le responsabilità di quanto da lui descritto come un pasticcio gestionale.

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