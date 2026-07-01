Bari, domani flash mob dei commercianti di Via Sturzo contro i cantieri Brt

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Il preavviso promesso non è arrivato, o almeno non nei termini annunciati appena pochi giorni fa. Domani iniziano i lavori di cantierizzazione di Viale Don Luigi Sturzo, e a denunciarlo è il Comitato Cittadino No BRT Municipio 2, che parla di un avvio senza un adeguato preavviso alla cittadinanza e con informazioni risultate non corrette rispetto a quanto dichiarato nell’incontro del 26 giugno.

A pagare le conseguenze, secondo il Comitato, sono soprattutto i commercianti di Via Sturzo, già in forte difficoltà, che non resteranno in silenzio di fronte a promesse disattese e alla mancanza di chiarezza nella gestione dell’intervento.

Per questo motivo, domani alle ore 09:00 si terrà un flash mob dei commercianti per “dare il benvenuto ai cantieri”, una protesta pacifica per richiamare l’attenzione sulle criticità del progetto e sulle ricadute sul territorio.