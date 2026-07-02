Bari, completata la manutenzione delle spiagge libere: “Presto a Palese una passerella per l’accesso in acqua”

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Sono stati completati gli interventi di manutenzione sulle spiagge libere di Fesca, San Girolamo e Palese. Lo rende noto l’assessore comunale alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, spiegando che i lavori hanno interessato il rimodellamento del litorale e la distribuzione uniforme della ghiaia esistente sulle spiagge di Fesca e San Girolamo, oltre al tratto di costa di Palese compreso tra il Circolo dei Finanzieri e il lido Sun Beach.

Nei prossimi giorni, inoltre, sarà installata una passerella per consentire l’accesso al mare alle persone con disabilità motoria accanto al porticciolo di Palese. Per la spiaggia di Provolina, invece, bisognerà attendere presumibilmente la fine di luglio: una volta conclusi gli interventi di riqualificazione dell’arenile e la realizzazione dei nuovi servizi, sarà montata un’analoga passerella per favorire la balneazione delle persone con ridotte capacità motorie.

“Nei prossimi giorni, come promesso, installeremo la passerella per l’accesso al mare delle persone con disabilità motoria accanto al porticciolo di Palese. Dovremo invece attendere presumibilmente la fine di luglio per la spiaggia di Provolina: non appena ultimati gli interventi di riqualificazione dell’arenile e di realizzazione dei nuovi servizi, monteremo una passerella analoga per consentire l’ingresso in acqua dei bagnanti con ridotte capacità motorie”, dichiara l’assessore Domenico Scaramuzzi.

“Il nostro impegno per garantire l’accessibilità delle spiagge e del mare a tutti e tutte è massimo: contiamo che la candidatura al bando regionale ‘Mare democratico’ vada a buon fine per implementare i servizi sulle spiagge di Pane e Pomodoro e Fesca-San Girolamo, con il prolungamento delle passerelle e l’installazione di nuovi gazebo che rispondono ai principi dell’inclusione sociale e della piena accessibilità degli spazi pubblici e maggiormente frequentati dai cittadini, come le nostre spiagge”, conclude l’assessore.