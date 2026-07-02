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Bari, via libera a variazione di bilancio: 16 milioni per manutenzioni di strade, scuole, verde e impianti

Approvato in giunta

Pubblicato da: redazione | Gio, 2 Luglio 2026 - 17:38
Bari strade
  • 2 min
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La giunta comunale di Bari ha approvato una variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2026-2028 che rende immediatamente disponibili 16 milioni di euro dell’avanzo libero di amministrazione, destinati a un ampio piano di manutenzioni ordinarie e straordinarie in tutta la città. Le risorse, provenienti dall’avanzo emerso con il Rendiconto di gestione approvato dal Consiglio comunale lo scorso 9 giugno, saranno utilizzate senza attendere la manovra di riequilibrio prevista a fine luglio, con l’obiettivo di intervenire sulle situazioni più urgenti.

“Lo avevo annunciato in Consiglio comunale che, rispondendo alle sollecitazioni dei consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, avrei destinato gran parte delle risorse dell’avanzo di amministrazione per dotare di altri finanziamenti gli accordi quadro al momento capienti. Bari ha bisogno di manutenzione: non possiamo ancora attendere il completamento degli investimenti, dobbiamo concentrare risorse umane e finanziare per prenderci cura della città. È la prima volta nella storia amministrativa di questa città che una somma così ingente venga finalizzata alle manutenzioni ordinarie e straordinarie”, ha dichiarato il sindaco Vito Leccese.

La quota più consistente, pari a 8,45 milioni di euro, sarà destinata alle infrastrutture. Gli interventi riguarderanno la manutenzione e la riqualificazione di strade e marciapiedi nei cinque Municipi, comprese le aree sottoposte a vincolo culturale, la pubblica illuminazione, gli impianti semaforici, la fogna bianca, gli impianti tecnologici dei sottopassi e il verde pubblico, con lavori dedicati anche alla salvaguardia e all’incremento delle alberature. Altri 5,07 milioni di euro saranno impiegati per il patrimonio comunale. Sono previsti lavori di manutenzione nelle scuole, negli impianti sportivi, nelle spiagge cittadine – con particolare attenzione all’accessibilità per le persone con disabilità a Palese e Santo Spirito – oltre a interventi nei mercati comunali, nei servizi igienici pubblici e negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Ulteriori 2,48 milioni di euro finanzieranno invece la manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici, con interventi sulla videosorveglianza cittadina e sugli impianti antincendio, elettrici e di climatizzazione di edifici comunali, mercati, scuole, impianti sportivi, poli culturali e dello stadio San Nicola. Il Comune ha inoltre annunciato che tutti gli interventi saranno sottoposti a un sistema di monitoraggio periodico coordinato dalla Direzione generale, con verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori.

Foto repertorio

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