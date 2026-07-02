Sicurezza a Bari Vecchia, stretta su uso monopattini e movida: 15 multe

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Controlli straordinari nel borgo antico di Bari per contrastare i fenomeni di illegalità diffusa e garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti. L’operazione, disposta dal questore Annino Gargano, si è svolta nella giornata di ieri con un servizio congiunto della Polizia di Stato e della Polizia Locale.

Le verifiche hanno interessato in particolare le aree di piazza Mercantile e piazza del Ferrarese, con un’attenzione specifica all’utilizzo dei monopattini e dei veicoli elettrici nelle zone pedonali e a traffico limitato, dove il transito non conforme alle norme può rappresentare un rischio per i numerosi visitatori.

L’attività, coordinata da un funzionario della Questura e da un ufficiale della Polizia Locale, ha visto l’impiego delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e degli agenti motociclisti della Polizia Locale. Nel corso dei controlli sono state identificate 34 persone, di cui 27 minorenni, mentre sono stati sottoposti a verifica 12 monopattini elettrici.

Gli agenti hanno inoltre contestato 15 violazioni al Codice della Strada, elevando sanzioni amministrative per un importo complessivo di 1.050 euro. La Questura fa sapere che i controlli straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni nelle aree della città ritenute più sensibili, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e contrastare ogni forma di illegalità.

Foto repertorio