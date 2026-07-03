Bari, il personale Amtab incrocia le braccia per 24 ore: possibili disagi

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Possibili disagi per gli utenti del trasporto pubblico locale il prossimo 10 luglio, quando il personale di Amtab incrocerà le braccia per uno sciopero aziendale di 24 ore proclamato dalla segreteria regionale USB Puglia. L’astensione dal lavoro si inserisce nell’ambito dello sciopero generale regionale indetto dal sindacato e riguarda il rinnovo dei contratti, la tutela del potere d’acquisto rispetto all’inflazione, il rafforzamento delle misure per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e il miglioramento delle condizioni salariali.

Come previsto dalla normativa vigente, saranno garantite le fasce orarie di servizio comprese tra le 5.30 e le 8.29 e tra le 12.30 e le 15.29. Per il personale di esercizio del trasporto pubblico locale – conducenti, operatori di esercizio, verificatori dei titoli di viaggio e addetti all’esercizio – lo sciopero interesserà le fasce dalle 00 alle 5.29, dalle 8.30 alle 12.29 e dalle 15.30 fino al termine del servizio.

Il personale impiegato negli uffici, nelle officine, nei depositi, nelle autorimesse e nei servizi di sosta si asterrà invece dal lavoro per l’intera giornata. Durante lo sciopero saranno comunque garantiti alcuni servizi minimi indispensabili, tra cui il funzionamento del Centro operativo, del Numero Verde, del portierato, degli impianti automatizzati delle aree di sosta, della squadra antincendio e di emergenza e delle attività essenziali di manutenzione e rimessaggio dei mezzi. Amtab ricorda infine che, in occasione dell’ultima astensione dal lavoro proclamata dalla stessa organizzazione sindacale, l’adesione del personale si era attestata al 3,2%.