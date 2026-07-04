Bari, la Nuova Fiera del Levante consegna all’Unicef un assegno da 50.000€

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Cinquantamila euro raccolti in una sola serata, destinati a chi ne ha davvero bisogno: è questo il bilancio del concerto di beneficenza che lo scorso 1 gennaio ha animato il Petruzzelli, organizzato dalla Nuova Fiera del Levante a favore dell’Unicef.

La consegna del ricavato è avvenuta nel corso di una cerimonia semplice ma carica di significato, ospitata proprio nel teatro barese. Il presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, ha simbolicamente consegnato l’assegno da 50mila euro al presidente di Unicef Italia, Nicola Graziano.

Presenti all’incontro il sindaco di Bari Vito Leccese, il Sovrintendente del Petruzzelli Nazareno Carusi e il consigliere regionale Felice Spaccavento. Non sono mancati inoltre il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark, e i rappresentanti di BdM banca, entrambi tra i principali sponsor della serata di beneficenza.

L’appuntamento ha rappresentato anche l’occasione per consolidare il legame che unisce la Nuova Fiera del Levante, il teatro Petruzzelli e l’Unicef, nato con il concerto di Capodanno e che, come è stato sottolineato, è destinato a proseguire e a crescere all’insegna del volontariato e della ricerca di nuovi strumenti per aiutare i bambini di tutto il mondo a vivere meglio.

Un impegno che assume un peso ancora più concreto se si pensa che oltre mezzo milione di bambini vive oggi sotto la minaccia delle bombe, in territori segnati dalla guerra, mentre sono innumerevoli quelli che affrontano la fame e restano privi di istruzione. È proprio per alleviare queste sofferenze che l’Unicef lavora ogni giorno, sostenuto dalle istituzioni e da iniziative come quella promossa a Bari dalla Fiera del Levante. Non a caso Graziano, rivolgendo un ringraziamento alla città per la partecipazione al concerto di Mogol-Battisti (mille gli spettatori presenti), ha dichiarato: “A Bari ho sentito il profumo dell’amore vero”.