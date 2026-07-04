Saldi estivi al via oggi a Bari: acquisti col freno a mano, budget medio di 150 euro a famiglia

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Scatta ufficialmente oggi la stagione dei saldi estivi a Bari e in tutta la Puglia. Le prime stime tracciate dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori (O.N.F.) fotografano un quadro di forte prudenza da parte dei consumatori. Solo il 36,6% delle famiglie è propenso ad acquistare a saldo, un dato in calo del 3,2% rispetto allo scorso anno. Chi sceglierà di comprare lo farà con un budget medio stimato di 149,90 euro per nucleo familiare. Il caro energia e il costo della vita ancora elevato costringono i baresi a tagliare le spese non essenziali. Anche il ceto medio si allinea alle fasce a basso reddito, limitando gli extra e concentrandosi solo sugli acquisti rimandati da tempo. A tenere in equilibrio il termometro delle vendite nel capoluogo pugliese, tra via Sparano e i grandi centri commerciali dell’area metropolitana, sarà soprattutto lo shopping dei turisti stranieri, attratti dai marchi d’eccellenza del Made in Italy.

Cambiano radicalmente anche le abitudini dei consumatori. L’attesa per la data ufficiale del 4 luglio si è progressivamente svuotata a causa della diffusione costante di promozioni continue, canali e-commerce e vendite private. Oltre il 15% dei baresi che farà acquisti ammette infatti di aver già sfruttato canali riservati o pre-saldi nelle scorse settimane. Per questo motivo le associazioni dei consumatori invitano alla massima attenzione, consigliando di monitorare i prezzi reali e di confrontarli con le offerte online per evitare finti ribassi.

Come ogni anno, infine, il Codacons mette in guardia i consumatori da possibili fregature, e diffonde i consigli utili per fare acquisti in sicurezza durante i saldi:

1 Conservate sempre lo scontrino: non è vero che i capi in svendita non si possono cambiare. Il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Se il cambio non è possibile, ad es. perché il prodotto è finito, avete diritto alla restituzione dei soldi (non ad un buono). Avete due mesi di tempo, non 7 o 8 giorni, per denunciare il difetto.

2 Le vendite devono essere realmente di fine stagione: la merce posta in vendita sotto la voce “Saldo” deve essere l’avanzo di quella della stagione che sta finendo e non fondi di magazzino. State alla larga da quei negozi che avevano gli scaffali semivuoti poco prima dei saldi e che poi si sono magicamente riempiti dei più svariati articoli. È improbabile, per non dire impossibile, che a fine stagione il negozio sia provvisto, per ogni tipo di prodotto, di tutte le taglie e colori.

3. Girate. Nei giorni che precedono i saldi andate nei negozi a cercare quello che vi interessa, segnandovi il prezzo; potrete così verificare l’effettività dello sconto praticato ed andrete a colpo sicuro, evitando inutili code. Non fermatevi mai al primo negozio che propone sconti ma confrontate i prezzi con quelli esposti in altri esercizi. Eviterete di mangiarvi le mani. A volte basta qualche giro in più per evitare l’acquisto sbagliato o per trovare prezzi più bassi.

4 Consigli per gli acquisti. Cercate di avere le idee chiare sulle spese da fare prima di entrare in negozio: sarete meno influenzabili dal negoziante e correrete meno il rischio di tornare a casa colmi di cose, magari anche a buon prezzo, ma delle quali non avevate alcun bisogno e che non userete mai. Valutate la bontà dell’articolo guardando l’etichetta che descrive la composizione del capo d’abbigliamento (le fibre naturali ad esempio costano di più delle sintetiche). Pagare un prezzo alto non significa comprare un prodotto di qualità. Diffidate dei marchi molto simili a quelli noti.

5. Diffidate degli sconti superiori al 50%, spesso nascondono merce non proprio nuova

6 Servitevi preferibilmente nei negozi di fiducia o acquistate merce della quale conoscete già il prezzo o la qualità in modo da poter valutare liberamente e autonomamente la convenienza dell’acquisto.

7 Negozi e vetrine. Non acquistate nei negozi che non espongono il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo ed il valore percentuale dello sconto applicato. Il prezzo deve essere inoltre esposto in modo chiaro e ben leggibile e deve esserci l’indicazione del prezzo praticato negli ultimi 30 giorni prima dell’avvio dei saldi. Controllate che fra la merce in saldo non ce ne sia di nuova a prezzo pieno. La merce in saldo deve essere separata in modo chiaro dalla “nuova”. Diffidate delle vetrine coperte da manifesti che non vi consentono di vedere la merce.

8 Prova dei capi: non c’è l’obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante. Il consiglio è di diffidare dei capi di abbigliamento che possono essere solo guardati.

9 Pagamenti. Il commerciante è obbligato ad accettare forme di pagamento elettroniche (carte, bancomat) anche per i saldi, senza oneri aggiuntivi.

10 Fregature. Se pensate di avere preso una fregatura rivolgetevi al Codacons, oppure chiamate i vigili urbani.

In vista dell’avvio delle vendite di fine stagione, la Polizia Locale di Bari ha già avviato i controlli sul territorio cittadino a tutela dei consumatori e del corretto svolgimento delle attività commerciali. A seguito delle verifiche condotte, otto commercianti baresi sono stati sanzionati perché sorpresi a vendere merce in sconto prima dell’avvio ufficiale dei saldi, in violazione della normativa regionale in materia di commercio sulle vendite straordinarie. Per ciascuno è stata applicata la sanzione amministrativa di 1.000 euro, accompagnata dalla formale diffida a rimuovere i cartellini dei prezzi recanti l’indicazione degli sconti.