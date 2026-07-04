Goletta Verde compie 40 anni e li festeggia in Puglia, tra Monopoli e Brindisi

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Torna anche quest’anno in Puglia Goletta Verde, la campagna estiva di Legambiente in difesa del mare e delle coste, che approda nella regione con una doppia tappa: il 3 e il 4 luglio a Monopoli, e dal 5 all’8 luglio a Brindisi. Un’edizione speciale, la 40esima, che vede come partners principali Anev, CONOU, Novamont, Renexia.

Il programma ha preso il via ieri, 3 luglio a Monopoli con un incontro dedicato all’abusivismo edilizio e al dissesto idrogeologico. Si prosegue il 4 luglio a Polignano a Mare con un’anteprima nazionale della campagna Puliamo il Mondo insieme a Goletta Verde: grazie all’aiuto dei sub si effettuerà la pulizia dei fondali e la raccolta degli pneumatici fuori uso, che verranno avviati al riciclo grazie alla storica collaborazione con il consorzio Ecotyre.

La goletta Catholica si sposterà poi a Brindisi, dove domenica 5 luglio si terrà la festa in onore dei 40 anni di Goletta Verde, dalle ore 19.00 presso il Giardino dell’ex convento di Santa Chiara. Il giorno dopo, lunedì 6 luglio, i festeggiamenti continueranno con l’incontro e la staffetta con l’Oloferne, l’altra imbarcazione storica che da anni solca i mari italiani con Goletta Verde. Per la stampa ci sarà la possibilità di salire a bordo per seguire da vicino un tratto di navigazione durante la staffetta tra le due barche, previo accreditamento entro sabato 4 luglio inviando una e-mail a golettaverde@legambiente.it.

Martedì 7 luglio sarà dedicato al tema dell’energia rinnovabile con l’incontro “Mediterraneo, mare di pace. Rinnovabili, transizione ecologica e cooperazione tra i popoli”, mentre giovedì 8 luglio la tappa pugliese si concluderà con la conferenza stampa di presentazione dei risultati del monitoraggio di Goletta Verde e Goletta dei Laghi in Puglia, alle ore 10.30 presso il Salone dell’Autorità Portuale di Brindisi.

A raccontare il significato di questa edizione è Daniela Salzedo, presidente di Legambiente Puglia. “Quest’anno Goletta Verde festeggia il suo 40esimo compleanno in Puglia, con l’incontro delle due imbarcazioni storiche che hanno accompagnato la nostra campagna in tutti questi anni di lotta e attivismo ambientale. Sarà un’occasione per celebrare la storia della nostra associazione, ma anche per portare l’attenzione su temi che sono cari a Legambiente come l’abusivismo edilizio, l’energia rinnovabile, il dissesto idrogeologico e la pulizia dei fondali con un’anteprima di Puliamo il Mondo a Polignano a Mare. Un calendario ricco di appuntamenti tra Monopoli e Brindisi che ci permetteranno di entrare in sinergia con il territorio e la cittadinanza”.

Per questo anniversario Goletta Verde solcherà il Mar Mediterraneo con due delle sue imbarcazioni storiche: la Goletta Verde – Catholica, in collaborazione con la Fondazione Goletta L.a.b, che navigherà fino a Brindisi per incontrarsi e fare un cambio staffetta con l’Oloferne, l’altra imbarcazione che proseguirà la navigazione risalendo verso il Tirreno per arrivare in Liguria ai primi di agosto, da dove quarant’anni fa partì la prima edizione della campagna.

In quarant’anni, dal 1986, Goletta Verde ha percorso 160.000 chilometri, quattro volte il periplo della Terra, effettuando decine di migliaia di analisi e centinaia di blitz e denunce in tutta Italia e, in alcuni casi, anche all’estero. Storici restano i blitz contro gli ecomostri, da Punta Perotti, a Bari, all’hotel Fuenti, sulla costiera amalfitana: dopo anni di mobilitazioni, entrambi gli ecomostri sono stati abbattuti dalle ruspe, Punta Perotti nel 2006 e l’Hotel Fuenti nel 1999. Un percorso che nel 2017 ha portato Goletta Verde fino all’ONU, alla Conferenza mondiale sugli oceani di New York, dove Legambiente è intervenuta in Assemblea generale per raccontare l’impegno della sua campagna.