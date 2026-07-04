Bari, monopattini sotto controllo: quasi 200 persone fermate

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Monopattini e bici elettriche finiscono sotto la lente dei Carabinieri, che nei giorni scorsi hanno intensificato i controlli in tutta la provincia, con un’attenzione particolare alle vie del centro e alle zone più frequentate. Un servizio coordinato e straordinario pensato per verificare il rispetto del Codice della Strada da parte di chi si sposta con i mezzi di micromobilità, ormai sempre più diffusi tra le strade cittadine.

Nel corso delle verifiche sono state controllate quasi 200 persone. Il bilancio finale parla di 137 sanzioni amministrative elevate, per un importo complessivo che si aggira intorno ai 12.000 euro.

A pesare di più, nella maggior parte dei casi accertati, è stato il mancato uso del casco, riscontrato in oltre 70 occasioni. Numerose anche le violazioni legate all’assenza del contrassegno adesivo obbligatorio, oltre 60 in totale. In alcune circostanze i conducenti sono stati sanzionati anche per la mancanza degli indicatori luminosi di direzione sui propri mezzi.

Va detto, però, che non tutti i controlli si sono conclusi con una multa: molti utenti sono risultati perfettamente in regola con la normativa vigente, segno che le regole, almeno da parte di una fetta consistente di chi utilizza questi mezzi, vengono rispettate.

L’iniziativa rientra nelle attività di sensibilizzazione e contrasto messe in campo dall’Arma per garantire maggiore sicurezza sulle strade e tutelare l’incolumità di pedoni e conducenti, un impegno che assume un peso ancora più rilevante nei comuni della provincia dove i Carabinieri rappresentano l’unico presidio sul territorio.

I controlli, fanno sapere dal Comando Provinciale, non si fermeranno qui: proseguiranno con regolarità anche nei prossimi giorni, tornando a concentrarsi in particolare sui centri storici.