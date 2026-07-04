Volontariato senza confini: dalla Puglia alla Basilicata nasce “Terzo Spazio”

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Nasce una nuova piattaforma pensata per avvicinare chi vuole fare volontariato alle organizzazioni che cercano braccia, idee ed energie. Si chiama “Terzo Spazio” ed è il frutto della collaborazione tra i Centri di Servizio al Volontariato di Puglia e Basilicata, che hanno unito le forze per costruire uno strumento online capace di far incontrare persone, volontari, enti, imprese e reti sociali su scala interregionale, superando i confini amministrativi e stimolando la cittadinanza attiva.

La presentazione ufficiale è avvenuta nei giorni scorsi presso la presidenza della Regione Puglia, alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti dei Centri di Servizio coinvolti. “Questa piattaforma rappresenta una grande opportunità di incontro fra chi desidera mettersi a disposizione e le organizzazioni del Terzo Settore che ricercano volontari e costituisce un passo concreto verso una rete interregionale del volontariato capace di superare i confini amministrativi per mettere in comune energie, idee e progetti. Terzo Spazio si inserisce in questo quadro come strumento di innovazione sociale. È una bacheca digitale dove le organizzazioni possono pubblicare annunci per la ricerca di volontari, specificando il tipo di attività, le competenze richieste, i tempi e i luoghi e dove le cittadine e i cittadini possono navigare tra le opportunità e candidarsi per quelle più affini ai propri interessi e disponibilità. In un contesto in cui si parla spesso di divari territoriali, costruire reti interregionali significa moltiplicare le opportunità. La rete del volontariato diventa così una comunità senza confini, dove un’associazione di Matera può trovare volontari a Taranto, una cooperativa di Foggia può condividere competenze con un gruppo di Potenza e un giovane che vive a Bari può scoprire un progetto ambientale nell’Appennino lucano”. È il commento della vicepresidente del Consiglio Regionale Elisabetta Vaccarella.

A raccontare la genesi del progetto è la presidente del CSV San Nicola ETS Rosa Franco. “Quest’idea nasce da un percorso comune con il Centro di Servizio al Volontariato della Basilicata e i quattro centri della Puglia costituiti in Confederazione con l’obiettivo di arrivare fino all’ultima associazione, fino all’ultimo cittadino che possa essere interessato al volontariato e al mondo del terzo settore. Lo spazio dà l’idea dell’accoglienza, dell’inclusione, di una realtà aperta a tutti in cui si possano accogliere i bisogni degli enti del terzo settore ma anche dal semplice cittadino per metterli in connessione, far capire qual è la ricchezza del mondo del volontariato e come nei centri di servizio si possano trovare risposte”. Anche il nome scelto per il portale non è casuale: la parola “Spazio” richiama l’apertura, l’accoglienza, la flessibilità e la condivisione di un luogo, fisico o virtuale, in cui ascoltarsi e collaborare, mentre “Terzo” rimanda direttamente al Terzo Settore, ponendosi come un punto di vista alternativo, civico e sociale, capace di tracciare una via diversa rispetto ai tradizionali canali del pubblico e del privato.

Il progetto affonda le radici nella storica “Bacheca del Volontariato”, lo strumento promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS che negli anni ha permesso di connettere gli ETS della provincia di Bari con i cittadini interessati a intraprendere un percorso a servizio degli altri. Da quell’esperienza, e grazie a una serie di incontri di coordinamento avviati nel corso del 2024 tra i diversi CSV di Puglia e Basilicata, è emersa l’esigenza condivisa di fare un salto di scala. Le aree Comunicazione dei Centri hanno intercettato il bisogno di uno strumento più agile ed efficace, capace anche di sperimentare attività di storytelling interregionale. Da questa sinergia è nata una convenzione formale che punta a ottimizzare le risorse e massimizzare l’impatto sociale, trasformando la piattaforma nel principale punto di riferimento per l’orientamento al volontariato in tutto il territorio pugliese e lucano.

Il funzionamento del portale è pensato per garantire qualità e trasparenza. Ogni richiesta di inserimento da parte delle associazioni passa attraverso la compilazione di una scheda tecnica guidata all’interno dell’area riservata, utile a formulare annunci completi e chiari. Successivamente il CSV di riferimento prende in carico la richiesta e ne valuta la pubblicazione, garantendo così la qualità dei contenuti e l’efficacia del servizio. Anche il sistema di candidatura è tracciabile: quando un cittadino risponde a un annuncio, il sistema genera una notifica e-mail simultanea diretta all’associazione, alla persona candidata e al CSV, che mantiene così un ruolo attivo di presidio e accompagnamento, potendo offrire anche colloqui di orientamento dedicati, sia telefonici che in presenza, per chi necessita di una guida più approfondita.

Tra le sezioni principali del sito ci sono “Cercasi Volontarie e Volontari”, lo spazio dedicato alla pubblicazione degli annunci, e “Storie di Volontariato”, una vetrina dedicata al racconto delle esperienze vissute attraverso interviste, articoli e video, pensata per ispirare nuove energie sul territorio. Per il futuro sono previste nuove aree tematiche dedicate alla Giustizia di Comunità e riparativa, alla costruzione di Reti Solidali per favorire partenariati su progetti locali e regionali, e spazi specifici per l’incontro tra domanda e offerta di partner per bandi o sponsorizzazioni aziendali. Troveranno spazio anche i progetti del Servizio Civile Universale, con la pubblicazione di date, selezioni e graduatorie, così come percorsi di volontariato per studenti destinatari di sanzioni disciplinari o iniziative di Welfare aziendale. L’offerta digitale sarà affiancata da momenti di incontro in presenza, come i “match day” e gli “speed date” tra volontari esperti e aspiranti cittadini attivi.