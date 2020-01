Decine di bidoni per la raccolta del vetro sono andati in pezzi nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio 2020 a Bari. Un gruppo di ragazzi, intorno alle 4, ha vandalizzato i contenitori Amiu mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini che a quell’ora rincasavano dopo i festeggiamenti del Capodanno: “Ci è esploso tutto addosso – commenta un lettore di Borderline24 – per alcuni minuti non abbiamo sentito più nulla, le orecchie ci fischiavano e il nostro cagnolino sembra molto traumatizzato”. In particolare il raid all’alba ha interessato il quartiere Madonella e San Pasquale dove i ragazzi hanno agito indisturbati per alcune ore.

