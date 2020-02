Il maltempo si è abbattuto su Bari con l’allerta gialla annunciata della Protezione civile. Al quartiere San Paolo, in via Giuseppe Cardinale, il forte vento (oltre i 30 km/h) ha provocato il cedimento delle impalcature all’interno del cantiere di due scuole in cui i lavori sono fermi da lungo tempo. Non si registra nessun ferito e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della poliaiza locale. Durante il crollo improvviso le impalcature in ferro sono finite per impattare la zona vicina alla recinzione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.