Lungomare Starita chiuso al traffico tra via Marconi e via Massaua. La polizia locale ha dovuto interrompere la viabilità sulla costa a nord di Bari. Infatti il mare mosso e il forte vento ha causato l’inondazione della carreggiata mettendo in pericolo la sicurezza degli automobilisti. Come annunciato dalla Protezione civile quest’oggi, 5 febbraio, per 12 ore sulla città e la provincia si abbatteranno temporali e piogge intense, per questo motivo la protezione civile ha fatto scattare l’allerta meteo di colore giallo.

Aggiornamento: il mare mosso ha provocato altre conseguenze. Anche strada della Marina è stata momentaneamente chiusa al traffico al quartiere San Giorgio: sabbia e pezzi di legno hanno invaso il selciato come accade periodicamente durante il periodo invernale a causa della mancanza di frangiflutti.

