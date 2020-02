Una nuova piazza soprelevata nel centro di Bari. A 33 mesi mesi dall’avvio del restauro dall’ex Mercato del pesce, il cantiere da 5 milioni di euro si sposta sul terrazzo per realizzare il primo “roof garden” della città: uno spazio verde strutturato come orto urbano, destinato a ospitare eventi legati al mondo dell’arte tra cui vernissage, inaugurazioni e anteprime.

Nella parte superiore dell’edificio storico che si affaccia su piazza del Ferrarese, in asse con corso Cavour e il teatro Margherita a poca distanza, ci sarà anche spazio per la creazione di un’area caffetteria. Con un ambiente destinato a mercato ed esposizioni. L’inaugurazione del piano terra è stata annunciata entro la prossima primavera. Mentre per la terrazza bisognerà ancora attendere.

Durante le operazioni di restyling sono emersi i resti di un’antica banchina del vecchio porticciolo di Bari (video) risalente intorno al ‘700, tra la dominazione Aragonese e quella dei Borbone. L’ex Mercato si profila sul modello della boqueria di Barcellona: al piano terra bancarelle e souvenir, al piano superiore e al primo piano ci saranno laboratori e atelier d’arte, residenze d’artista. L’ex Mercato del pesce rientra nel progetto del polo delle arti contemporanee che comprende anche il vicino teatro Margherita e la sala Murat.

