La Puglia sarà protagonista a fine marzo di due puntate della serie televisiva di divulgazione scientifica e ambientale «Sapiens – un solo pianeta» , condotta dal ricercatore Mario Tozzi, che andrà in onda su Rai Tre a partire dal 15 febbraio. L’annuncio, fatto nel Cineporto di Bari nell’ambito dell’incontro dal titolo «Geodi10versità e paesaggi geologici della Puglia», organizzato dalla Società Italiana di Geologia Ambientale in collaborazione con la Regione Puglia e Pugliapromozione, è stato l’occasione per parlare del patrimonio geologico regionale.

La Puglia è stata una delle prime regioni in Italia a dotarsi di una specifica legge regionale sul patrimonio geologico, nel 2009, che ha consentito un primo censimento dei geositi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.