Utile netto pari a 7,2 milioni di euro nel 2019 per Banca popolare di Puglia e Basilicata, che chiude l’esercizio con un utile lordo a 10,3 milioni, più che raddoppiato rispetto al 2018. Il dividendo proposto è di 5 centesimi per azione, in crescita di oltre il 65% rispetto al 2018.

La banca guidata da Leonardo Patroni Griffi registra un’importante crescita della raccolta diretta pari a 180 mln e un aumento del risparmio gestito del 9,4%, «segno evidente della fiducia dei risparmiatori nella banca», spiega una nota. Gli obiettivi fissati nel npl Strategic Plan «sono stati raggiunti con largo anticipo rispetto ai tempi previsti».

Il totale dei crediti deteriorati è in riduzione di 58 mln di euro (-24,2%) Le rettifiche di valore su crediti, pari a 27,8 milioni di euro, hanno consentito una importante riduzione dello stock dei crediti deteriorati netti ed un incremento delle coperture. Buoni gli indicatori patrimoniali: Tcr al 14% (13,5% nel 2018) e con Tier1 ratio al 13,6% (30 punti base in più rispetto al 2018), «ben al di sopra dei requisiti minimi fissati dalla Vigilanza».

