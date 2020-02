Il Carnevale racconta e descrive la tradizione e la bellezza di una festa antica, di un evento che, soprattutto per i bambini, è sinonimo di gioia, allegria e divertimento. Con l’obiettivo di vivere una festa all’insegna della condivisione e del rispetto reciproco, il Municipio 1 racconta il suo cartellone di eventi:

• SABATO 15 FEBBRAIO 2020. La “6^ Edizione del Carnevale a Bari Vecchia”, organizzata dal “circolo ACLI – DALFINO”, con il Patrocinio gratuito del 1° Municipio del Comune di Bari.

PROGRAMMA della MANIFESTAZIONE: -Appuntamento in P.zza Cattedrale ore 18:30. Partenza del “Corteo delle Maschere” con la partecipazione di gruppi musicali e folkloristici e di tante Maschere e del “carro funebre de zii Rocche”.

-Alle ore 20:15 inizierà la ”Sagra del calzone in piazza Cattedrale” con spettacolo musicale, distribuzione del calzone, balli, musica e ospite d’onore.

• DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020. “Festeggiamo in Maschera” organizzata dal gruppo “Doniamo al Libertà dal Libertà”; ore 16:30 presso la saletta della chiesa Santa Cecilia del Quartiere Libertà.

• LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 2020. “Il Carnevale di Varvamingo” organizzato da RCU San Giorgio-Torre a Mare. Si parte con un’intera mattinata all’insegna dello sport:

-ore 09:30 presso il Campo Sportivo Comunale di Torre a Mare, mini torneo di calcio “Coppa Varvamingo” per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni.

-Ore 15:00 presso la P.zza della Torre, spettacolo di giocoleria di “Caudio Cloudì” e artisti di strada.

-Ore 16:00 dalla P.zza della Torre e per le strade del centro si snoderà la sfilata di Carnevale della cittadinanza condotta dal “nostro” Varvamingo. È gradita la partecipazione in maschera.

-Ore 17:00 presso la P.zza della Torre, la premiazione dei vincitori del torneo “Coppa Varvamingo” e saluti con le gustose “chiacchiere”.

-Ore 17:30 P.zza della Torre, lo spettacolo del mangiafuoco “Dely De Marzo”.

