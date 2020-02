Al via i preparativi per l’allestimento del palco che ospiterà la messa di Papa Francesco in programma il 23 febbraio. Chiuso al traffico un tratto di corso Vittorio Emanuele, da via Marchese di Montrone a via Andrea da Bari. Stop alle auto anche in piazza Libertà. Divieti di sosta in piazza Massari e divieti di transito in via Cairoli tra via Piccinni e corso Emanuele. L’evento “Mediterraneo, frontiera di pace” comincerà il 19 febbraio e terminerà il 23 con la messa del Papa.

