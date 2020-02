I Comuni dovranno risarcire i danni ai disabili che indirettamente vengono discriminati perché non sono state eliminate le barriere architettoniche che impediscono l’accesso agli uffici e alla sala del consiglio. Lo ha stabilito la Cassazione che ha respinto il ricorso dei un Comune marchigiano che aveva vinto in primo grado, ma perso in appello.

A citarlo in giudizio era stata una ex consigliera che, a causa del suo handicap, non poteva da sola entrare negli uffici né nella sala consiliare. Un disagio che aveva indotto il comune a spostare, in alcune occasioni, le riunioni in palestra. L’altro “rimedio” messo in atto era stato, quello che la consigliera considerava un “trattorino” e che per il comune era un montascale.

La Cassazione ha confermato la discriminazione indiretta, cessata solo dopo l’installazione dell’ascensore per disabili, e la condanna a 15 mila euro di risarcimento.

