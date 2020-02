Nella giornata di ieri la Polizia di Stato a Canosa di Puglia ha arrestato in flagranza del reato di tentato furto in abitazione Savino Lavacca, 45 anni, canosino, gravato da precedenti specifici.

A mezzanotte circa la centrale operativa di Canosa di Puglia ha ricevuto una segnalazione anonima per un tentativo di effrazione da parte di 4 soggetti in una abitazione nel centro cittadino.

I poliziotti della volante, accorsi sul posto, hanno intercettato subito uno dei 4 in fuga in auto, e nonostante la resistenza, gli agenti sono riusciti a bloccare l’auto in sicurezza e a bloccare il conducente che all’interno dell’abitacolo conservava gli arnesi per lo scasso.

Gli ulteriori accertamenti svolti dal Commissariato e dalla Polizia Scientifica durante la notte, attraverso le immagini delle telecamere hanno consentito di confermare la responsabilità dell’uomo che aveva tentato di forzare la serranda di un garage che consente l’accesso diretto ad una abitazione prima di essere interrotto e bloccato dai poliziotti.

Sono in corso gli approfondimenti investigativi per risalire alla identità degli altri tre individui che componevano il gruppo. L’uomo è stato associato presso il carcere di Trani.

