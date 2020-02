Su AQPf cile, lo sportello on line di Acquedotto Pugliese, sono disponibili nuovi servizi: oltre alla fatturazione on line, alla domiciliazione bancaria e alla consultazione di tutte le bollette, è possibile richiedere un nuovo allaccio, modificare il proprio contratto e richiedere la voltura. Il tutto comodamente da casa, senza doversi recare presso gli sportelli commerciali territoriali, ed evitando, così, i luoghi affollati. Lo rende noto la società con un comunicato. «Una scelta quella di Acquedotto Pugliese – è detto in una nota – volta a migliorare il rapporto con i clienti ma non solo. Vista la contingente preoccupazione di carattere sanitario, l’Azienda offre il suo contributo concreto alle conseguenti misure precauzionali indicate dal Ministero della Salute. Per tali ragioni la data di avvio delle nuove funzionalità è stata anticipata rispetto alla programmazione iniziale, comprimendo le pur necessarie fasi di test».

«Invitiamo tutti i nostri clienti a utilizzare il nuovo sportello online per tre motivi – ha dichiarato il Presidente di Acquedotto Pugliese, Simeone di Cagno Abbrescia – è possibile svolgere tutte le pratiche commerciali solitamente evase presso gli uffici, è facile nelle modalità d’uso e soprattutto, potendo restare comodamente a casa, permette di evitare i luoghi affollati. In Puglia non si applicano a oggi misure restrittive in tal senso, ma noi siamo pronti a offrire il nostro supporto impiegando le migliori tecnologie per venire incontro alle esigenze del territorio. Teniamo alla salute e al benessere dei nostri clienti, delle nostre persone e di tutte le nostre comunità». Linguaggio semplice e veste grafica accattivante sono i punti di forza di AQP f cile. Lo sportello online è un servizio intuitivo, a disposizione di tutti i clienti, uno spazio realizzato in responsive web design che, come si evince dal nome, si pone l’obiettivo di assicurare con facilità, immediatezza e chiarezza l’accesso ai servizi commerciali AQP. Per accedere ai servizi basta registrarsi su www.aqpfacile.it, indicando nome utente e password e associando il proprio codice cliente presente in bolletta. Dopo l’accesso, è possibile navigare all’interno della sezione interamente dedicata e scegliere fra i numerosi servizi a disposizione.

