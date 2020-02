Partita ieri la sanificazione di tutti i bus dell’Amtab, per ridurre l’eventuale contagio da coronavirus (unico caso per ora è quello riscontrato a Taranto). A richiedere degli interventi di bonifica straordinari sono stati gli stessi lavoratori supportati dalle organizzazioni sindacali.

“Sulla base di quanto disposto dalle autorità nazionali e per quanto contenuto all’interno della Procedura Gestionale sul Coronavirus – si legge in una nota- le organizzazioni sindacali dell’Amtab chiedono di avviare immediatamente tutte le misure atte a prevenire la diffusione e il contagio del Virus, come: pulizia dei bus e dei luoghi di lavoro con detergenti idonei, rifornimento costante di sapone e carta, rifornimento di dispositivi di protezione individuale”.

