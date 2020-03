Il sindaco della Città metropolitana di Bari, Antonio Decaro, ha assegnato oggi formalmente le deleghe di governo dell’Ente scegliendo di affidare ad ognuno dei consiglieri eletti nella maggioranza la gestione di una specifica area di competenza. L’esercizio delle deleghe, così come prevede la legge, è svolto a titolo gratuito dai consiglieri.

«Per questo secondo mandato alla guida della Città metropolitana – afferma Antonio Decaro – ho voluto puntare, con ancora più forza, su una gestione collegiale di questo ente, aperta al contributo qualificato di tutti i consiglieri dell’ampia maggioranza cosi come si è determinata dal voto dello scorso 6 ottobre. Non è da trascurare, infatti, il dato che i consiglieri metropolitani, prima di essere tali, sono sindaci o consiglieri comunali nelle città di provenienza e, pertanto, portatori di un bagaglio di esperienza e di rappresentanza prezioso per definire gli indirizzi politici e gestionali dei servizi che la Città metropolitana eroga nei confronti dei 41 Comuni che la compongono». A Michele Abbaticchio è stata assegnata la delega alla Pianificazione Strategica- Pianificazione territoriale generale; a Marco Bronzini la Programmazione Scolastica ed Edilizia Scolastica; a Domenico Cardascia i Rapporti con il Consiglio metropolitano; a Giuseppe Caringella i Servizi Digitali; a Dario De Robertis i Servizi alla persona; a Giovanni Facchini gli Affari Istituzionali, Trasparenza, Controlli interni; a Giuseppe Giulitto i Rapporti con la Conferenza metropolitana – Patrimonio – Efficientamento energetico; a Felice Indiveri il Contenzioso; a Michele Laporta i Trasporti-Bilancio-Tributi; a Anna Maurodinoia la Polizia metropolitana – Protezione Civile – Personale; a Francesca Pietroforte la Cultura – ICO – Biblioteca – Musei; a Antonio Stragapede le Attività Produttive; a Elisabetta Vaccarella la Viabilità (strade metropolitane) e a Domenico Vitto la Valorizzazione attività turistiche e ricreative – Ambiente.

