Nuovo caso di coronavirus alla Mater Dei. Dopo la paziente trovata positiva al coronavirus subito dopo il parto, tampone positivo anche su un ausiliario del reparto di Ginecologia. L’uomo si trova in isolamento a casa sua ed era già in quarantena, subito dopo la scoperta del primo caso. Così come tutti quelli che sono stati in contatto con la paziente durante il parto e la successiva degenza.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.