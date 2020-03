Si susseguono anche in Puglia i casi di positività al tampone per la pandemia da coronavirus. A Valenzano (Bari), il sindaco Giampaolo Romanazzi ha comunicato su facebook i risultati dell’ultimo monitoraggio della popolazione locale: “Mi hanno appena informato del primo caso di Coronavirus a Valenzano. La persona in questo momento è a casa sua, in isolamento, sotto controllo medico. La ASL di Bari mi ha confermato che sono già state avviate le procedure di monitoraggio per avvisare e mettere in isolamento chi è entrato in contatto con il caso confermato”.

Un caso è stato segnalato anche a Altamura dal consigliere regionale, Enzo Colonna: “Calma e forza. Una città di 72000 abitanti non poteva purtroppo considerarsi immune al coronavirus. Questa, la situazione. Una signora anziana in osservazione in un’area dedicata del Pronto Soccorso dell”Ospedale della Murgia, è risultata positiva al Covid-19. È risultato positivo anche l’esame del tampone per un operatore sanitario (infermiere). Per tutto il resto del personale impegnato nel pronto soccorso, l’intera squadra di medici e infermieri, sono in corso gli esami, ma non ci sono sintomi particolari. Il Pronto Soccorso resterà chiuso per uno due giorni fino a quando non saranno effettuate tutte le operazioni di sanitizzazione”.

