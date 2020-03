L’annuncio dell’Enel era stato messo prima dell’emergenza. Per domenica 22 marzo l’Enel aveva comunicato che in una vasta area di San Pasquale (Via Fanelli, via Fortunato, via De Viti de Marco) ci sarebbe stata l’interruzione dell’energia elettrica dalle 7 alle 15. Ben otto ore di disagi, in un momento molto particolare per l’intero paese, con tutti costretti in casa per l’emergenza coronavirus. Dopo le proteste di molte famiglie l’Enel ha deciso di rinviare l’intervento a data da destinarsi per non creare disagi alla clientela.

(Foto repertorio)

