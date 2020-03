Controllo della temperatura per chiunque voglia accedere al Policlinico di Bari tramite l’ingresso pedonale di piazza Giulio Cesare. È la misura di prevenzione adottata dalla direzione generale per razionalizzare le presenze tra i padiglioni ed evitare la diffusione del Covid19: sarà un nuovo termoscanner, sostitutivo dei classici termometri digitali già presenti al varco d’accesso principale, a rilevare la temperatura corporea di dipendenti, pazienti e visitatori. L’utilizzo dell’apparecchio, appena acquistato, prevede che ogni persona si fermi davanti alla telecamera prima dell’ingresso nel quartiere ospedaliero e attenda il via libera, dato dagli infermieri a seguito della rilevazione. In caso di febbre, lo strumento lancia un allarme sonoro, al seguito del quale non sarà consentito l’ingresso. L’azienda ospedaliera comunica, inoltre, che il monitoraggio dei reparti e della situazione sanitaria, invece, avviene dalla “control room” allestita nella sede della direzione generale dello stesso Policlinico. La stanza è presidiata h24 dalla direzione sanitaria e attrezzata per i video collegamenti con i medici in corsia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.