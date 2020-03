“Sarebbero una decina, per ora, i casi positivi al coronavirus tra medici e operatori sanitari dell’ospedale di Castellaneta”. Lo scrive norbaonline.it, a provocare i contagi in successione sarebbe stato un medico in servizio nello stesso ospedale San Pio di Castellanata, che in precedenza si era sottoposto ad un intervento.

Secondo le prime indiscrezioni sarebbe entrato nella struttura avendo già la febbre, poiché aveva contratto il coronavirus. Stamattina saranno effettuati altri tamponi al personale dell’ospedale di Castellaneta nella provincia di Taranto.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.