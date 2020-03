A Corato arriva la linea ultraveloce di Open Fiber, che ha investito nella città murgiana 5 milioni di euro per la copertura di oltre 14mila tra case e negozi in modalità FTTH (Fiber-To-The-Home), consentendo l’accesso al web a 1 Gigabit a supporto di smartworking, telemedicina, educazione a distanza.

La rete integralmente in fibra ottica si estenderà per 153 chilometri, 67 dei quali realizzati attraverso il riutilizzo di reti aeree e interrate già presenti in città. Corato sarà complessivamente attraversata da 8mila chilometri di cavi in fibra ottica. I cantieri si concluderanno entro 18 mesi dall’avvio dei lavori. «Una rete integralmente in fibra ottica – spiega Ugo Falgarini, regional manager Puglia di Open Fiber – permette di abilitare servizi a beneficio dell’intera collettività: lo smart working, la telemedicina, l’educazione a distanza, l’Industria 4.0, la videosorveglianza ad altissima definizione, la domotica, l’Internet of Things sono solo alcuni degli esempi possibili. Siamo quindi di fronte a passaggio fondamentale verso la Gigabit Society, senza alcun tipo di esborso per le casse pubbliche» perché «l’intervento è interamente a carico di Open Fiber».

