Un postino di 50 anni originario di Monteroni di Lecce, che lavorava a Copertino presso un’agenzia privata di servizi postali, è morto nelle scorse ore in ospedale. Sale a tre il numero delle persone decedute a Monteroni di Lecce dopo essere risultate positive al Covid-19. Il contagio si allarga nel Salento con nuovi casi segnalati a Castri’ di Lecce, Galatone, Maglie e Poggiardo.

In un comunicato il sindacato Slc Cgil di Lecce e Brindisi ha diffuso una nota esprimendo il proprio “profondo cordoglio per la morte del lavoratore di poste private di Monteroni causata dell’infezione da Covid-19” e manifestando “vicinanza agli operatori che sono esposti in questi giorni al contagio”.

Il sindacato chiede alle aziende l’applicazione di “tutte le misure di sicurezza previste dal decreto ministeriale dell’11 marzo 2020. “In questa fase cosi’ drammatica per il Paese, gli operatori che continuano a fornire servizi essenziali – conclude la nota sindacale – devono avere il massimo di garanzia”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.