Ogni sera, all’ora di cena, gli agenti di polizia del Commissariato di Monopoli ricevono una pila di pizze calde. Ad inviarle sono i residenti che anonimamente voglio dimostrare la loro vicinanza agli agenti in servizio durante l’emergenza coronavirus. La prima volta lunedì scorso, quando il poliziotto di turno al corpo di guardia è rimasto sorpreso perché nessuno aveva ordinato delle pizze.

Ma il fattorino ha riferito di avere ricevuto l’ordine da un cittadino che voleva con quel gesto, “ringraziare la Polizia di Stato e tutti gli agenti del Commissariato per quello che fanno in questi giorni difficili ma soprattutto per come lo fanno”.

Anche le sere successive la scena si è ripetuta, puntuale, all’ora di cena. In particolare due sere fa le pizze erano accompagnate da un bigliettino scritto da Ivan e Claudia, due ragazzi di 10 e 11 anni, che hanno ringraziato “mille volte” i poliziotti del Commissariato per quello che stanno facendo per i monopolitani.

“Bè vedete Ivan e Claudia – rispondono i poliziotti in servizio a Monopoli (Bari) – noi facciamo il nostro dovere, ma sapere che questo è tanto apprezzato e così importante per la gente ci riempie di orgoglio e vi possiamo assicurare ragazzi che noi il nostro dovere continueremo a farlo, sempre e comunque. P.s. le pizze erano buonissime!”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.