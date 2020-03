Coronavirus, a Bari un positivo su tre della Puglia. Lecce zero casi in 24 ore

Nella terza domenica di quarantena il picco dei contagi da coronavirus non è stato ancora raggiunto. La curva di incremento percentuale al Covid-19 continua a crescere anche in Puglia: 1.549 casi complessivi, 86 deceduti, 27 guariti e 12.361 tamponi effettuati fino all’ultimo bollettino della Protezione civile (29 marzo). Con un trend giornaliero dal 20 al 9 per cento.

Nelle province di Bari e Foggia si concentra il 60 per cento dei tamponi positivi (grafico in basso). Fino al 12 marzo scorso Foggia era in testa alla statistiche con 34 positivi, 9 in più rispetto a Bari. Poi l’accelerata delle province del capoluogo pugliese fino al “record” regionale di 57 positivi in 24 ore a Bari registrato lo scorso 27 marzo. Diverso l’andamento nelle altre 4 province: a Lecce al 29 marzo zero positivi (239 in totale), 2 nella Bat (98), 4 nuovi casi a Brindisi (152), 6 a Taranto (99).

