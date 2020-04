Da Mola arriva ancora un gesto di grande solidarietà in questo momento di particolare difficoltà dettata dall’emergenza sanitaria per la pandemia Covid-19.

“Questa mattima – fa sapere il sindaco Giuseppe Colonna – ho visitato l’azienda molese di Mimmo Castellaneta, specializzata in allineatori invisibili ortodontici, realizzati con alte tecnologie. Ho scoperto che Mimmo, insieme a tutto lo staff aziendale, sta stampando in 3d e producendo, in rete con altri laboratori odontotecnici in Italia e in collaborazione con il chirurgo maxillo-facciale Giovanni Giorgetti, raccordi e filtri per trasformare comuni maschere da sub in dispositivi di protezione individuale da mettere a disposizione del personale sanitario impegnato nelle terapie intensive e nei percorsi Covid degli ospedali in prima linea contro il virus. L’azienda stampa in 3d anche le valvole per i respiratori. E’ a tutti nota la carenza di dispositivi di protezione assolutamente necessario e lo smisurato fabbisogno giornaliero. Sono a dir poco orgoglioso della iniziativa di questi nostri concittadini che – continua il sindaco – non ci hanno pensato due volte a riconvertire la produzione dell’azienda e a mettere a disposizione della comunità strutture e competenze del tutto gratuitamente. Grazie a nome di tutti”.

