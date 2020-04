Nasce Italiadigitale.shop, il primo Network nazionale per privati e imprese italiane. Un portale innovativo, semplice e totalmente gratuito. Interessa tutte le aziende e i professionisti che vogliono far conoscere la loro attività, elencare i servizi o i prodotti offerti, gestire gli appuntamenti richiesti attraverso il portale, pubblicare sconti e promozioni e tanto altro.

Italiadigitale è la soluzione per abbattere la crisi proponendosi come collegamento digitale tra il consumatore e l’imprenditore. Ogni attività, infatti, ha un suo profilo che potrà gestire in tutta autonomia in modo semplice, veloce e intuitivo, sia attraverso i dispositivi mobili (smartphone e tablet), sia naturalmente attraverso un computer.

L’obiettivo è favorire e semplificare l’acquisto di prodotti e servizi di qualsiasi genere, direttamente dalle piccole e medie imprese italiane dall’italia e dall’estero. Il consumatore può comodamente acquistare tutto ciò di cui necessita direttamente da casa e la spedizione o il servizio a domicilio, saranno a cura dal fornitore scelto.

Sono già contemplate moltissime categorie merceologiche, dagli alimentari alla cura degli animali domestici, dai negozi di giocattoli all’oggettistica e su richiesta verranno create tutte quelle necessarie, affinché nessun settore merceologico resti indietro.

E’ sufficiente collegarsi al sito web www.italiadigitale.shop per scoprire tutte le attività già iscritte, oppure per poter registrare gratuitamente la propria attività.

Ulteriore novità è che su Italiadigitale non ci sono solo attività commerciali. I professionisti possono inserire una loro scheda professionale per poter offrire il loro servizio e i clienti, a loro volta possono recensirli dando modo di far conoscere la qualità del lavoro svolto. Ma non solo, è possibile anche inserire un annuncio di ricerca o di proposta di lavoro.

L’iscrizione è gratuita e lo sarà sempre perché mai come in questo momento è importante restare uniti e ripartire insieme. Italiadigitale è uno strumento potente e nasce per semplificare la vita accorciando le distanze in piena libertà. Da qui il nome Italia Digitale: le aziende, gli studi professionali, i negozi, passano dalla “strada” al digitale.

