Gli operatori del mercato di Santa Scolastica a Bari, in seguito all’ordinanza comunale di chiusura di domenica 12 aprile (Pasqua) e lunedì 13 aprile (Pasquetta), in accordo con l’assessore Carla Palone ed il sindaco Antonio Decaro effettueranno per sabato prossimo orario continuato: dalle ore 9 alle 18. Questo anche al fine di evitare flussi eccessivi di gente nelle ore di punta, nel rispetto delle norme di contenimento dell’emergenza coronavirus.

L’iniziativa al mercato di Carrassi indica l’impegno diretto degli commercianti baresi dopo il blitz del sindaco e le tante segnalazioni sul mancato rispetto delle norme sanitarie tra le bancarelle. “O si rispettano le regole oppure si chiudono le singole attività che non si attengono ai decreti sull’emergenza coronavirus”, il monito del Comune. Su otto varchi d’ingresso, a rotazione, quattro cancelli restano chiusi e il passaggio viene monitorato dai vigili urbani.

