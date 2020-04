Pochi ingredienti e un budget di 5 euro. La scarcella è il dolce tradizionale della Pasqua barese che si tramanda di generazione in generazione: ecco il video in stile time lapse della ricetta casereccia.

Gli ingredienti: 500 grammi di farina, 160 grammi di zucchero, 2 uova, 50 gr di latte, mezza bustina di lievito, una bustina di vanillina e scorza di limone grattugiato. Il procedimento: lavorare il preparato a mano fino a quando l’impasto non diventa liscio ed elastico. Nella fase successiva si stende la massa definendo la forma della colomba (manualmente o attraverso l’ausilio delle formine in metallo). Gli occhi posso essere realizzati con una goccia di cioccolata o con un chicco di caffè. Si spennella con un po’ di latte e infine si aggiunge un uovo sodo (o ovetti di cioccolata) e la codetta mista per conferire vivacità. Si inforna a 180 gradi per circa 40 minuti.

