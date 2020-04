Prime riaperture domani dopo il lockdown di oltre un mese. Come disposto dal Consiglio dei ministri, da domani potranno riaprire negozi di abbigliamento per bambini, librerie e cartolibrerie. I negozi dovranno garantire la distanza tra i clienti e provvedere alla pulizia dei locali due volte al giorno. Gli accessi nelle attività saranno quindi in base al numero dei clienti.

Tra le riaperture anche la libreria Laterza. Sarà aperta dalle 9.30 alle 13.30. Vi potranno accedere massimo otto persone per volta, una per gruppo familiare. Per accedere bisognerà indossare obbligatoriamente mascherina e guanti e mantenere una distanza interpersonale obbligatoria di un metro. “Non è il massimo, lo so – ha detto Alessandro Laterza, amministratore delegato della casa editrice – Ma la Libreria è anche (non solo) un servizio e noi vogliamo esserci”.

