Ripartono i mercati settimanali, per il settore alimentare, anche nei comuni della Bat e a Putignano (Bari). Nel rispetto delle norme vigenti ci sarà la riapertura delle bancarelle solo per il settore alimentare. Come nelle aree mercatali al coperto, dovranno essere gli stessi operatori a far mantenere la distanza di sicurezza sanitaria tra i clienti ed evitare gli assembramenti. Si parte dal mercato di Barletta in via Canosa, a seguire quello di Trani.

“Una legge disattesa dai sindaci”, scrive Savino Montaruli di CasAmbulanti e UniBat, sindacalista che ha della diffidato i comuni della Bat che avevano sospeso lo svolgimento dei mercati alimentari, senza poi dare seguito a quanto previsto dal DPCM dell’11 marzo 2020. “La sperimentazione mira a giungere la riapertura dell’intero mercato e quindi anche del settore merci varie, non appena ciò sarà disposto dal Governo”, aggiunge.

“Eravamo certi – aggiunge Savino Montaruli – che anche in questa circostanza il comune di Putignano avrebbe dato il massimo, sempre attento alla salvaguardia e tutela dei legittimi interessi commerciali ed economici sia delle imprese del settore a sede fissa che di quelle del commercio sulle aree pubbliche, nel massimo rispetto ed accoglienza dei commercianti del mercato del mercoledì provenienti da altri comuni”.

