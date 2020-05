Cede una delle sue mascherine in dotazione ad un disabile. Lo ha fatto un agente della polizia locale di Bari questa mattina durante le attività di prevenzione e controllo dell’emergenza Covid-19. “Sostegno, condivisione, professionalità e ascolto: queste le armi in campo”, ha commentato il comandante della polizia locale, Michele Palumbo.

La polizia locale è impegnata in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini, facendo rispettare le norme sul distanziamento sociale, fondamentali per evitare la diffusione del contagio.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.