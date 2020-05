Nessun fedele e solo un pianoforte al centro del Sagrato. Entrano nel vivo a Bari i festeggiamenti (a distanza) per il patrono San Nicola: a causa delle restrizioni da coronavirus la Basilica è stata chiusa ai fedeli fino al 10 maggio e il corteo storico è stato annullato per la prima volta dal 1087. Così si è optato per un momento simbolico, affidato alla musica.

Al pianoforte si è esibito Emanuele Arciuli, pianista di fama internazionale, direttore del Bari Piano festival, titolare della cattedra di pianoforte principale al Conservatorio di Bari (ha tenuto lezioni anche alla Princeton ed alla Miami University), nonché più volte professore ospite all’University of Cincinnati College-Conservatory of Music,

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.