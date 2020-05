“Ho guardato negli occhi i miei figli durante il lockdown, ed erano spenti e tristi. Così ho deciso di indossare gli abiti del supereroe e risollevare l’umore di tanti bambini cantando e ballando in strada”. Lo racconta Tommaso Lorenzini, in arte lo Spiderman di Ruvo di Puglia, autore di piccole performance sulle note di Without you di Mariah Carey che sono state diffuse sui social network e ormai virali online (video in basso) nei giorni più difficili dell’emergenza coronavirus.

Ieri, 7 maggio, lo Spiderman di Ruvo ha fatto visita alla Basilica di San Nicola, nel cuore di Bari vecchia, nel corso delle celebrazioni a distanza per il patrono: “Con l’aiuto di San Nicola, l’unico mio obiettivo è di fare volontariato e donare un sorriso a chi è malato o meno fortunato. Evviva San Nicola”. Quest’oggi Tommaso sarà ospite anche su Rai Due.

