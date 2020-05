“Il governo ha stanziato per la Puglia 106 milioni di euro, ma la Regione, a causa di un farraginoso procedimento INPS, ancora non eroga la cassa integrazione in deroga e non dà soddisfazione alle 34.689 domande pervenute”, lo denuncia il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Nino Marmo.

“Sono trascorsi quasi due mesi – aggiunge – le aziende sono in crisi e i lavoratori, con le loro famiglie, stanno affogando”. Secondo Marmo, quindi “le risorse ci sono” ma “gli uffici della Regione che si occupano di esaminare le istanze non sono stati potenziati per rispondere al meglio alla mole di lavoro straordinario e, così, solo oggi pare che sia stata ultimata la fase di valutazione delle richieste. Ancora: ci risulta anche che le domande non siano state esaminate seguendo l’ordine di presentazione, ma un po’ a casaccio, eliminando tutti i numeri di protocollo e creando non poche sperequazioni territoriali”. In particolare, la cassa integrazione in deroga non è stata erogata per nulla nel territorio della Bat. Ma perché?”

