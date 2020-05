«Bisogna fare ancora un lungo cammino fino alla cosiddetta nuova normalità». Lo ha detto Mike Ryan, a capo del programma di emergenze sanitarie dell’Oms, nel briefing sul coronavirus, rispondendo ad una domanda su quando verrà revocata l’allerta pandemia. «L’Oms non abbasserà il livello di allarme fino a quando non disporremo di un significativo controllo del virus, di solidi sistemi di sorveglianza e di sistemi sanitari più forti», ha aggiunto.

Il nuovo coronavirus, ha spiegato Ryan, potrebbe non scomparire mai e potrebbe unirsi al mix di virus che uccidono le persone in tutto il mondo ogni anno. «Questo virus potrebbe diventare un altro virus endemico nelle nostre comunità e potrebbe non scomparire mai. L’Hiv non è scomparso», ha spiegato Ryan. «Non sto confrontando le due malattie – ha precisato – ma penso che sia importante essere realistici. Non credo che nessuno possa prevedere quando o se questa malattia scomparirà», ha aggiunto. Con un vaccino, «potremmo avere una possibilità di eliminare questo virus ma quel vaccino dovrà essere disponibile, dovrà essere altamente efficace, dovrà essere reso disponibile a tutti e dovremo usarlo» ha dichiarato il dirigente dell’Oms.

